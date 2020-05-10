Орбакайте поздравила сына Дени Байсарова с 22-летием: «Все наши планы – в изоляции»

Старшая дочь Аллы Пугачевой опубликовала в Instagram пост, где поздравила наследника с днем рождения. При этом она назвала текущий месяц очень «непривычным» в 2020 году, поскольку из-за карантина планы многих людей разрушились. Тем не менее Кристина Орбакайте отметила, что для 22-летнего молодого человека сложившаяся ситуация является «призывом к действию» и свежим идеям. Звездная мать пожелала Дени Байсарову исполнения его желаний. Свою речь она сопроводила совместным архивным снимком с именинником, который порадовал фолловеров. Они присоединились к поздравлениям сына кумира посредством теплых комментариев.В свое время артистка так и не вышла замуж за отца старшего наследника Руслана Байсарова. После расставания пары возник скандал, так как экс-возлюбленный певицы забрал мальчика к себе. Однако после длительных споров и разбирательств в суде родители смогли помириться и уладить конфликт. В 2005 году Орбакайте стала женой бизнесмена Михаила Земцова, в браке с которым родила дочь Клавдию. Сейчас внучке Примадонны 8 лет.