Брэд Питт к дню рождения дочери Шайло готовит конкурсы и игры на свежем воздухе





Инсайдеры сообщают, что Шайло Джоли-Питт готовится отпраздновать событие сначала в доме у Анджелины Джоли, а потом отправится к отцу. Брэд Питт уже разработал план отдыха на свежем воздухе, в частности, он намерен организовать веселье в собственном особняке. Актер ожидает, что к нему в гости придут все дети, при участии которых будет организована вечеринка. Сообщается, что для своей внучки подарки уже приготовили родители Брэда Питта, а братья и сестры Шайло Джоли-Питт подарят ей торт.Источники, приближенные к семье, сообщают, что бывшие супруги гораздо лучше относятся друг к другу и идут на компромиссы насчет детей, учитывая планы друг друга.