Родион Нахапетов рассказал, как едва не лишился жизни на съемочной площадке в сцене с пиротехникой

Нахапетов вступил в диалог с публикой, начав с поздравлений в честь Дня Победы, отметив, что появился на свет за год до капитуляции Германии во время бомбежки зимой. Мать будущего актера входила в действующую подпольную организацию “Родина”, оказывая помощь военнослужащим, а о беременности ей стало известно в ходе выполнения задания. Дневники своей родительницы Нахапетов превратил в книгу, а вскоре он готовится снять фильм на основе записок.Знания о военном времени оказались полезными при участии в создании ленты “Торпедоносцы”, но работа над проектом могла стоить звезде жизни. Дело в том, что декорациями выступали настоящие самолеты, находившиеся на высоте, а во время репетиции он забрался в один из них. Все ушли на обед, пиротехник с целью проверки оборудования запустил все на максимальную мощность. Только когда он увидел, что в кабине горит артист, то выключил механизм. Родион Нахапетов не скрывал от дочерей, что из-за нелепой случайности едва не лишился жизни. Сейчас актер находится на самоизоляции в США, где проводит время с семьей.