«Каролинский жнец»: Врачи рассказали, к чему может привести употребление самого острого перца в мире





Концентрация капсаицина в продукте по своему агрессивному воздействию на организм не уступит ядовитым веществам. Американский медицинский журнал BMJ однажды описал случай употребления этого перца: житель Нью-Йорка был доставлен в местную больницу с головными болями и ощущением жжения в области шеи. Острый продукт привел к резкому сужению артерий в верхней части тела, что могло закончиться летальным исходом.Известно, что жгучесть того или иного перца зависит от содержания алкалоидов, чей уровень оценивается с помощью шкалы Сколвилля. К примеру, «Табаско» насчитывает около 7-8 тысяч единиц, кайенский перец – до 50 тысяч, а острота «Каролинского жнеца» достигает 2,2 миллиона единиц. Те, кто выращивает его, работают с плодом только в костюмах химзащиты. Врачи говорят, что от употребления одного-двух перцев особого вреда не будет, но включение продукта в рацион чревато воспалением слизистой ЖКТ, развитием гастрита и язвы.