АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Rayman Legends и Overlord II: Лучшие бесплатные игры…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Тема домашнего насилия сделала Тодоренко и Башарова главными антигероями во время пандемии

Необдуманные выражения и неконтролируемая агрессия часто стоят знаменитостям репутации. Подобная участь постигла Регину Тодоренко и Марата Башарова. Тема домашнего насилия сделала их главными антигероями во время пандемии.
Тема домашнего насилия сделала Тодоренко и Башарова главными антигероями во время пандемии

За стремительным развитием карьеры Регины Тодоренко следили миллионы поклонников. Она быстро и решительно покоряла вершину шоу-бизнеса, при этом успевая успешно строить личную жизнь. Казалось, эту идиллию ничто не сможет разрушить: работа не телевидении, множество рекламных контрактов, любящий муж и сын, толпы поклонников. Однако одно неосторожное высказывание по поводу домашнего насилия стоило знаменитости больших потерь.

После того, как Тодоренко нелестно отозвалась о жертвах абьюза, от нее отписалось множемтво фолловеров. Другие принялись осуждать телезвезду и ее позицию в комментариях. К ним подключились коллеги супруги Топалова, которым заявление тоже не пришлось по душе. Далее последовали лишение титула «Женщина года» и прекращение сотрудничества с рядом брендов, разорвавших с ведущей контракты в одностороннем порядке.

Звезда «Орла и решки» всеми силами пыталась загладить свою вину, публикуя посты с извинениями, и даже сняв фильм на тему домашнего насилия, но это не помогло. Как известно, Сеть ничего не забывает, да и восстановить запятнанную репутацию после подобного не всегда является возможным.

Помимо Тодоренко, еще одним антигероем во время пандемии стал Марат Башаров. Он не только оправдывает домашнее насилие, но и активно его практикует, в чем откровенно признается. О скандальном поведении актера было известно давно, но недавно он шокировал публику рассказами о своих «подвигах». Сразу в нескольких интервью звезда отечественного кино без стеснения описал, как поднимал руку на бывших жен.

Башаров не скрывал, что его рукоприкладство привело к сотрясению мозга у Екатерины Архаровой, а также стало причиной перелома носа у Елизаветы Шевырковой. При этом виноватым артист себя не чувствует, по его словам он уже понес некоторые наказания: после заявлений бывших жен потерял некоторые из ролей.

Пользователи Сети, однако, решили, что подобного недостаточно для искупления вины. Активисты выступили с инициативой лишить Башарова всех присужденных званий и премий за практику домашнего насилия. Звезду осудили не только за рукоприкладство, но и за озвучивание своих поступков на телевидении ради получения гонораров за скандальные выступления.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юлия Савичева о вещих снах: «Я предсказала рождение…
Эксперты назвали простые способы стать умнее, доказанные…
«Когда гуляешь, не так хочется есть»: Урагант написал проникновенный пост о…
Россиян до конца года ждут еще одни длинные…
Орбакайте поздравила сына Дени Байсарова с 22-летием: «Все наши планы – в…
Эксперты назвали преимущества карбюраторных авто над…
Брэд Питт к дню рождения дочери Шайло готовит конкурсы и игры на свежем…
Эксперты рассказали, почему нельзя заряжать смартфон на…
Родион Нахапетов рассказал, как едва не лишился жизни на съемочной площадке в сцене с…
«Каролинский жнец»: Врачи рассказали, к чему может привести употребление самого острого перца в…
Тема домашнего насилия сделала Тодоренко и Башарова главными антигероями во время…
Врач Лариса Алексеева: "Россиянам опасно гулять на улице во время теплой погоды и…
Названы отличия между бензином, керосином и…
Ученые из Китая и Канады выяснили, почему люди видят на предметах лики…
Huawei отказывается от Windows 10 в пользу собственной…
«Весь в папу»: Сын Ильи Прусикина Добрыня попробовал свои силы в…
Ученые: От телосложения женщины зависит счастье ее…
«Погода постоянно серая, холодная»: Боня объяснила причину переезда из Англии в…
В РФ готовят магнитно-импульсную установку для производства SSJ-100 и…
«Уткин начал с Соловьевым»: Сергей Шнуров в своей манере описал конфликты звезд на…
Мария Захарова ответила на заявление Белого дома, забывшего упомянуть вклад СССР в победу над…
Модели Audi RS4, BMW M3 и Mercedes-Benz C63 AMG вступили в состязание в…
Триметиламинурия: Врачи рассказали о синдроме рыбного…
Дочь Маликова нарушила правила карантина ради вечеринки с Собчак и…
Шеф-повар рассказал, как проверяются продукты к столу…
Экономист РИСИ Михаил Беляев: "Ухудшение экономической ситуации из-за пандемии негативно отразится на пенсии…
В США трое детей скончались от осложнений, вызванных…
Вирусолог Виктор Зуев назвал сроки ослабления карантина в…
Просмотреть все новости