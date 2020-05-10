Тема домашнего насилия сделала Тодоренко и Башарова главными антигероями во время пандемии

За стремительным развитием карьеры Регины Тодоренко следили миллионы поклонников. Она быстро и решительно покоряла вершину шоу-бизнеса, при этом успевая успешно строить личную жизнь. Казалось, эту идиллию ничто не сможет разрушить: работа не телевидении, множество рекламных контрактов, любящий муж и сын, толпы поклонников. Однако одно неосторожное высказывание по поводу домашнего насилия стоило знаменитости больших потерь.После того, как Тодоренко нелестно отозвалась о жертвах абьюза, от нее отписалось множемтво фолловеров. Другие принялись осуждать телезвезду и ее позицию в комментариях. К ним подключились коллеги супруги Топалова, которым заявление тоже не пришлось по душе. Далее последовали лишение титула «Женщина года» и прекращение сотрудничества с рядом брендов, разорвавших с ведущей контракты в одностороннем порядке.Звезда «Орла и решки» всеми силами пыталась загладить свою вину, публикуя посты с извинениями, и даже сняв фильм на тему домашнего насилия, но это не помогло. Как известно, Сеть ничего не забывает, да и восстановить запятнанную репутацию после подобного не всегда является возможным.Помимо Тодоренко, еще одним антигероем во время пандемии стал Марат Башаров. Он не только оправдывает домашнее насилие, но и активно его практикует, в чем откровенно признается. О скандальном поведении актера было известно давно, но недавно он шокировал публику рассказами о своих «подвигах». Сразу в нескольких интервью звезда отечественного кино без стеснения описал, как поднимал руку на бывших жен.Башаров не скрывал, что его рукоприкладство привело к сотрясению мозга у Екатерины Архаровой, а также стало причиной перелома носа у Елизаветы Шевырковой. При этом виноватым артист себя не чувствует, по его словам он уже понес некоторые наказания: после заявлений бывших жен потерял некоторые из ролей.Пользователи Сети, однако, решили, что подобного недостаточно для искупления вины. Активисты выступили с инициативой лишить Башарова всех присужденных званий и премий за практику домашнего насилия. Звезду осудили не только за рукоприкладство, но и за озвучивание своих поступков на телевидении ради получения гонораров за скандальные выступления.