Huawei отказывается от Windows 10 в пользу собственной ОС

«Презентация HarmonyOS 2.0 должна состояться ближе к концу текущего года, но анонсировать полный уход с платформы Windows компания может в течение нескольких месяцев. Также Huawei готовится начать разработку собственных чипов Kunpeng, которые придут на замену Intel и AMD. Точные даты пока не называются из-за активности контракта с Microsoft по поводу применения операционной системы», - говорится в сообщении Gizchina.







Ранее Huawei уже отказалась от применения сервисов Google, выпустив несколько их аналогов в виде голосового помощника, оператора для работы с документами и других утилит для смартфонов. По данным издания Gizchina, сейчас ведется активное создание HarmonyOS для лэптопов, которая будет применяться уже в следующем поколении приборов.