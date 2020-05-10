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Врач Лариса Алексеева: "Россиянам опасно гулять на улице во время теплой погоды и пандемии"

Как сообщают в Гидрометцентре, 12 мая температура воздуха во многих регионах РФ поднимется до 26 градусов. Врач Лариса Алексеева объяснила, почему россиянам опасно гулять на улице во время теплой погоды и пандемии.

Терапевт Лариса Алексеева утверждает, что выход на улицу в ближайшие дни опасен для многих соотечественников, поскольку их ожидает резкая смена погоды и атмосферного давления. Дело в том, что в каждой квартире установлен микроклимат, к которому россияне адаптировались за несколько месяцев самоизоляции. Более того, с 12 мая в Москве и других крупных городах начинает действовать масочный и перчаточный режим. «Лучше не выходить из дома, если есть возможность. В маске, перчатках человек вспотеет», - добавила Алексеева.

Спасаться от жары рекомендуется с помощью обливаний теплой водой и обильного питья. От холодного душа нужно отказаться из-за риска развития ОРВИ, радикулита и невралгии. Проблемой могут стать и первые весенние солнечные лучи, так как они способны спровоцировать рост злокачественных клеток. Вопреки распространенному мнению, живучесть коронавируса не зависит от температуры воздуха, поэтому гражданам следует быть осторожными даже в теплый период.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:41

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