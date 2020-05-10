«Весь в папу»: Сын Ильи Прусикина Добрыня попробовал свои силы в вокале

Судя по всему, исполнитель вместе с семьей куда-то направлялся, поскольку ролик был снят в машине. На запечатленном видео сын Ильи Прусикина подражал Фредди Меркьюри, напевая его известное «Aye-oh». Мальчик впечатлил поклонников знаменитости, ведь его миловидность и музыкальные задатки мало кого могли оставить равнодушным. Под постом солист группы Little Big написал «Daddy Freddie», что переводится как, «папа Фредди».В комментариях интернет-пользователи не скрывали свой восторг от просмотренного ролика. Многие не могли сдержать эмоций при виде поющего ребенка артиста. Некоторые фолловеры предположили, что сын звезды пойдет по его стопам и свяжет свою жизнь с музыкой.Добрыня Прусикин появился на свет в ноябре 2017 года. Матерью мальчика является Ирина Смелая – блогер и певица, которая состоит в браке с музыкантом с июля 2016 года.