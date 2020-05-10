АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Rayman Legends и Overlord II: Лучшие бесплатные игры…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Названы отличия между бензином, керосином и дизелем

Эксперты описали ключевые отличия бензина, дизеля и керосина. Все эти виды топлива являются частью группы светлых нефтепродуктов.

Бензин легко поджечь, а температура его кипения находится в рамках 40-200 градусов. Цвет жидкости бесцветный либо желтоватый. Для создания бензина нужны сложные процессы переработки на специализированных заводах. Речь касается первичной и перегонки, использующих многоступенчатые технологии. В состав часто входят неуглеводородные соединения: эфиры, спирты, а также иные компоненты.

Дизтопливо состоит из углеводородов с температурой кипения на уровне 200-350°C. При сравнении с бензином, дизель отличается большей вязкостью и тёмным цветом. В его составе имеются тяжелые углеводороды. Цвет топлива – коричневый либо желтоватый. В дизельных двигателях воспламенение достигается благодаря процессу сжатия, тогда как бензин поджигается за счет использования искры. Вследствие данного фактора дизель не должен иметь высокий показатель детонационной стойкости. При этом для бензина ситуация противоположна, поскольку его показатель качества соотносится с октановым числом. Для дизтоплива ключевой показатель – цетановое число.

Керосин представляет собой разновидность топлива, вырабатываемого из нефти за счет перегонки. Его температура кипения достигает 150-250°C. Сегодня керосин используется для авиационных двигателей и ракет. Также он применяется в бытовых приборах.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юлия Савичева о вещих снах: «Я предсказала рождение…
Эксперты назвали простые способы стать умнее, доказанные…
«Когда гуляешь, не так хочется есть»: Урагант написал проникновенный пост о…
Россиян до конца года ждут еще одни длинные…
Орбакайте поздравила сына Дени Байсарова с 22-летием: «Все наши планы – в…
Эксперты назвали преимущества карбюраторных авто над…
Брэд Питт к дню рождения дочери Шайло готовит конкурсы и игры на свежем…
Эксперты рассказали, почему нельзя заряжать смартфон на…
Родион Нахапетов рассказал, как едва не лишился жизни на съемочной площадке в сцене с…
«Каролинский жнец»: Врачи рассказали, к чему может привести употребление самого острого перца в…
Тема домашнего насилия сделала Тодоренко и Башарова главными антигероями во время…
Врач Лариса Алексеева: "Россиянам опасно гулять на улице во время теплой погоды и…
Названы отличия между бензином, керосином и…
Ученые из Китая и Канады выяснили, почему люди видят на предметах лики…
Huawei отказывается от Windows 10 в пользу собственной…
«Весь в папу»: Сын Ильи Прусикина Добрыня попробовал свои силы в…
Ученые: От телосложения женщины зависит счастье ее…
«Погода постоянно серая, холодная»: Боня объяснила причину переезда из Англии в…
В РФ готовят магнитно-импульсную установку для производства SSJ-100 и…
«Уткин начал с Соловьевым»: Сергей Шнуров в своей манере описал конфликты звезд на…
Мария Захарова ответила на заявление Белого дома, забывшего упомянуть вклад СССР в победу над…
Модели Audi RS4, BMW M3 и Mercedes-Benz C63 AMG вступили в состязание в…
Триметиламинурия: Врачи рассказали о синдроме рыбного…
Дочь Маликова нарушила правила карантина ради вечеринки с Собчак и…
Шеф-повар рассказал, как проверяются продукты к столу…
Экономист РИСИ Михаил Беляев: "Ухудшение экономической ситуации из-за пандемии негативно отразится на пенсии…
В США трое детей скончались от осложнений, вызванных…
Вирусолог Виктор Зуев назвал сроки ослабления карантина в…
Просмотреть все новости