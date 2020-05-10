Названы отличия между бензином, керосином и дизелем





Бензин легко поджечь, а температура его кипения находится в рамках 40-200 градусов. Цвет жидкости бесцветный либо желтоватый. Для создания бензина нужны сложные процессы переработки на специализированных заводах. Речь касается первичной и перегонки, использующих многоступенчатые технологии. В состав часто входят неуглеводородные соединения: эфиры, спирты, а также иные компоненты.Дизтопливо состоит из углеводородов с температурой кипения на уровне 200-350°C. При сравнении с бензином, дизель отличается большей вязкостью и тёмным цветом. В его составе имеются тяжелые углеводороды. Цвет топлива – коричневый либо желтоватый. В дизельных двигателях воспламенение достигается благодаря процессу сжатия, тогда как бензин поджигается за счет использования искры. Вследствие данного фактора дизель не должен иметь высокий показатель детонационной стойкости. При этом для бензина ситуация противоположна, поскольку его показатель качества соотносится с октановым числом. Для дизтоплива ключевой показатель – цетановое число.Керосин представляет собой разновидность топлива, вырабатываемого из нефти за счет перегонки. Его температура кипения достигает 150-250°C. Сегодня керосин используется для авиационных двигателей и ракет. Также он применяется в бытовых приборах.