Ученые: От телосложения женщины зависит счастье ее мужа





Доктор Филемон Альварадо и Эдгардо Моралес из Департамента психологии UNAM сообщают, что в большинстве случаев мужчины, состоящие в браке с полными женщинами, намного счастливее тех, чьи возлюбленные следят за фигурой. В частности, они более улыбчивы, смотрят на жизнь оптимистично, а также лучше справляются с препятствиями на жизненном пути. Предполагается, что женщины с большим весом имеют высокий уровень эмпатии, что позволяет им лучше понять своего партнера.Они могут быть любительницами вкусной еды, которая не только поднимает настроение, но и помогает создать сбалансированный рацион, что идет на пользу здоровья. Эксперты считают большим заблуждением мнение общества о том, что полные женщины не ухаживают за собой и являются ленивыми. Медики напомнили, что по некоторым причинам организм не может избавиться от лишнего веса, а в таком случае диета может лишь усугубить проблему и подорвать здоровье. Психологи считают, что полные женщины чаще всего чувствуют себя комфортно в своем весе и делятся хорошим настроением с окружающими.