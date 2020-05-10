«Погода постоянно серая, холодная»: Боня объяснила причину переезда из Англии в Монако

Ранее Виктория Боня и ее 8-летняя дочь Анджелина предприняли попытку сменить место жительства и переехали в Лондон. Причиной такого решения стало желание бизнесвумен активнее развивать свой бизнес, для чего в Англии куда больше возможностей, чем в Монако. Однако прожив на новом месте некоторое время, бывшая участница «Дома-2» поняла, что эта страна ей не подходит.Дело в том, что ни сама Боня, ни ее дочь не были готовы к постоянной серой и пасмурной погоде. В итоге сырость и холод начали негативно сказываться на их настроении, и эта причина показалась дизайнеру весомой для того, чтобы покинуть Англию. Звезда шоу-бизнеса вместе с наследницей вернулась в Монако.Теперь они проживают в доме, находящемся на приусадебной территории особняка отца девочки Алекса Смерфита. Решение Виктория Боня и ее экс-возлюбленный приняли исходя из того, что самоизоляцию лучше провести в кругу семьи, чтобы оба родителя могли уделять ребенку необходимое количество времени.