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Ученые из Китая и Канады выяснили, почему люди видят на предметах лики святых

Международная группа ученых из Китая и Канады выяснила, почему люди видят на предметах лики святых. Психологи говорят, что подобные образы зачастую возникают из-за парейдолии.

Парейдолия является разновидностью оптических иллюзий, которые формируются мозгом человека на основе реальных объектов. Люди обычно наблюдают за изображениями Христа, инопланетными сооружениями либо знаменитостями на небесных телах, деревьях, облаках, пятнах на стене и т. д. По словам автора исследования из канадского Университета Торонто Кана Ли, этот механизм был довольно полезным для предков: они могли разглядеть крадущегося хищника по одной лишь тени или силуэту.

«Даже при незначительном предположении о знакомых чертах, мозг автоматически интерпретирует объект как лицо», - добавил психолог. Недавние эксперименты показали, что парейдолия развивается в результате взаимодействия префронтальной и зрительной коры головного мозга: они интерпретируют визуальные сигналы из внешнего мира согласно ожиданиям человека. Стоит отметить, что это состояние проявляется также во время острых психозов с помрачением сознания, например при алкогольном делирии.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:30

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