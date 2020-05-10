«Уткин начал с Соловьевым»: Сергей Шнуров в своей манере описал конфликты звезд на карантине





Новое стихотворение лидера группы «Ленинград» не осталось незамеченным интернет-пользователями. Как отметил Сергей Шнуров, знаменитости заскучали во время карантина, чем объясняется их тяга к выяснению отношений. Сначала артист вспомнил конфликт Василия Уткина и Владимира Соловьева, а затем прокомментировал ссоры с Викторией Боней, Сергеем Минаевым и Андреем Малаховым. С помощью ругательств исполнитель заявил, что некоторые звезды российского шоу-бизнеса не могут избежать споров, поводов для которых в режиме самоизоляции появляется большое количество.Многочисленные поклонники поддержали кумира и выбрали для себя любимые строки из стихотворения. Один из подписчиков предложил всех вышеназванных звезд отправить на реалити-шоу «Последний герой» и оставить их там навсегда. Высказались юзеры и о Ксении Собчак, которая также фигурировала в публикации Шнурова.