Мария Захарова ответила на заявление Белого дома, забывшего упомянуть вклад СССР в победу над нацизмом
Мария Захарова отреагировала в Facebook на заявление Белого дома, касающееся победы США и Великобритании над нацистским режимом. В Instagram-аккаунте резиденции Дональда Трампа забыли упомянуть вклад СССР, с чем не может мириться представитель МИД РФ.
Мария Захарова отметила, что слова Белого дома противоречат совместному заявлению Дональда Трампа и Владимира Путина, которое посвящено 75-летию со дня встречи солдат СССР и США на Эльбе. В указанной речи, по словам представителя МИД РФ, содержится упоминание о примере объединения стран против захватчика. При этом в публикации американцев из числа одержавших победу исключены все, кроме двух стран.
По постом Белого дома собралась масса комментариев от граждан России, которые напомнили о вкладе советских солдат в освобождение Европы от захватчиков.
Мария Захарова отметила, что слова Белого дома противоречат совместному заявлению Дональда Трампа и Владимира Путина, которое посвящено 75-летию со дня встречи солдат СССР и США на Эльбе. В указанной речи, по словам представителя МИД РФ, содержится упоминание о примере объединения стран против захватчика. При этом в публикации американцев из числа одержавших победу исключены все, кроме двух стран.
По постом Белого дома собралась масса комментариев от граждан России, которые напомнили о вкладе советских солдат в освобождение Европы от захватчиков.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:00