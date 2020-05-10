Мария Захарова ответила на заявление Белого дома, забывшего упомянуть вклад СССР в победу над нацизмом





Мария Захарова отметила, что слова Белого дома противоречат совместному заявлению Дональда Трампа и Владимира Путина, которое посвящено 75-летию со дня встречи солдат СССР и США на Эльбе. В указанной речи, по словам представителя МИД РФ, содержится упоминание о примере объединения стран против захватчика. При этом в публикации американцев из числа одержавших победу исключены все, кроме двух стран.По постом Белого дома собралась масса комментариев от граждан России, которые напомнили о вкладе советских солдат в освобождение Европы от захватчиков.