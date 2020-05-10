Модели Audi RS4, BMW M3 и Mercedes-Benz C63 AMG вступили в состязание в дрэге





Все авто используют атмосферные 8-цилиндровые силовые агрегаты. Модель BMW M3 стала наиболее лёгкой в списке оппонентов. Под капотом расположен 4-литровый силовой агрегат производительностью в 420 «лошадей». В качестве трансмиссии используется «робот».Немецкий Audi RS4 B8 является самым современным авто в списке участников. Модель получила 7-диапазонную роботизированную КПП, полный привод, а также двигатель на 4,2 л производительностью 450 «лошадей». Mercedes-Benz C 63 AMG использует АКПП и двигатель объёмом 6,2 л, производительность которого составляет 460 «лошадей». Привод предусмотрен только задний. Невзирая на близкие условия в гонке, победу получил Mercedes-Benz, продемонстрировавший лучшие результаты в 3 проведённых заездах.