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Дочь Маликова нарушила правила карантина ради вечеринки с Собчак и Богомоловым

Дочь Дмитрия Маликова Стефания нарушила правила карантина ради вечеринки со звездами отечественного шоу-бизнеса. Вместе с наследницей певца на мероприятии «засветились» также Ксения Собчак с Константином Богомоловым и Яна Расковалова.

Еще не так давно Дмитрий Маликов демонстрировал в Instagram, как соблюдает правила режима самоизоляции и печется о здоровье близких, выкладывая фото из загородного дома. Именно там, по словам певца, он решил переждать пик пандемии коронавируса вместе с семьей. Артист сообщил, что он, его супруга и дети придерживаются всех данных Минздравом рекомендаций и практически не выходят дальше своего приусадебного участка.

Однако свежие фото, недавно появившиеся в Сети, ставят под сомнение честность заявлений звезды эстрады. Так недавно Маликов вместе с дочерью Стефанией стал гостем закрытой вечеринки, на которой также присутствовали Ксения Собчак с Константином Богомоловым и Яна Расковалова.

На мини-концерт представители отечественного шоу-бизнеса взяли и детей, не побоявшись рискнуть их здоровьем во время пандемии. В ходе вечеринки гости угощались изысканными блюдами, слушали выступление Стефании Маликовой, а также наслаждались общением друг с другом. Видео и фотоотчет опубликовала на своей странице в Instagram Ксения Собчак. У самих же Маликовых в аккаунтах никаких доказательств нарушения правил карантина так и не появилось.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:41

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