Дочь Маликова нарушила правила карантина ради вечеринки с Собчак и Богомоловым

Еще не так давно Дмитрий Маликов демонстрировал в Instagram, как соблюдает правила режима самоизоляции и печется о здоровье близких, выкладывая фото из загородного дома. Именно там, по словам певца, он решил переждать пик пандемии коронавируса вместе с семьей. Артист сообщил, что он, его супруга и дети придерживаются всех данных Минздравом рекомендаций и практически не выходят дальше своего приусадебного участка.Однако свежие фото, недавно появившиеся в Сети, ставят под сомнение честность заявлений звезды эстрады. Так недавно Маликов вместе с дочерью Стефанией стал гостем закрытой вечеринки, на которой также присутствовали Ксения Собчак с Константином Богомоловым и Яна Расковалова.На мини-концерт представители отечественного шоу-бизнеса взяли и детей, не побоявшись рискнуть их здоровьем во время пандемии. В ходе вечеринки гости угощались изысканными блюдами, слушали выступление Стефании Маликовой, а также наслаждались общением друг с другом. Видео и фотоотчет опубликовала на своей странице в Instagram Ксения Собчак. У самих же Маликовых в аккаунтах никаких доказательств нарушения правил карантина так и не появилось.