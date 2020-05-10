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Экономист РИСИ Михаил Беляев: "Ухудшение экономической ситуации из-за пандемии негативно отразится на пенсии россиян"

Михаил Беляев предупреждает о снижении пенсии трудоустроенных россиян. Причиной экономист РИСИ считает ухудшение общей экономической ситуации вследствие пандемии коронавируса.
Экономист РИСИ Михаил Беляев: "Ухудшение экономической ситуации из-за пандемии негативно отразится на пенсии россиян"

Увеличение пенсионного возраста на фоне ухудшения экономической ситуации с пандемией коронавируса может отрицательно сказаться на пенсионных реформах россиян. Кандидат экономических наук сообщает, что число баллов, которые не удастся заработать для пенсии в завершающий период трудового стажа, крайне негативно отражается на итоговом объёме страхования по возрасту.

Специалист добавил, что в условиях кризиса россияне предпенсионного возраста попадают в достаточно сложное положение. Они сталкиваются с необходимостью иметь работу, однако первыми оказываются в списке кандидатов на сокращение. Беляев добавил, что уже давно выступал против утверждения пенсионной реформы. В соцэкономическом климате, который весьма часто нельзя оценить только деньгами, государство сталкивается в большими потерями.

Беляев добавил, что данные решения сказываются на уменьшении потребительского спроса и суммарном экономическом положении населения страны. Он отмечает необходимость поэтапного возвращения к прежнему возрасту отправки людей на пенсию, уменьшая показатель на год, однако лишь после полной реализации проекта и стабилизации экономического положения в государстве.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:30

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