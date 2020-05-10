Дана Борисова устроила засаду на сбежавшую от нее дочь Полину





Светская львица сделала шаг к восстановлению отношений с наследницей, которая в настоящее время живет с отцом Максимом Аксеновым. Дана Борисова узнала маршрут пробежки школьницы, выследила ее и устроила засаду. Позже она рассказала, что была рада увидеться с дочерью, как и любая мать. По словам знаменитости, она сильно скучала по 12-летней девочке, однако в первый день та не поздоровалась с родительницей, а в последующие разы поиграла с ее собакой Мишель. Затем звездная мать подошла к ребенку, чтобы позвать в гости.Тем не менее дочь отказалась приходить к Борисовой, заявив, что из-за ее последнего интервью возобновить общение уже невозможно. Телеведущая не теряет надежды, что в конечном итоге найдет общий язык с подростком. При этом она не понимает, почему наследница так к ней относится.