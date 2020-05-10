Шеф-повар рассказал, как проверяются продукты к столу Путина





По словам главы Федерации рестораторов Игоря Бухарова, любая пища для Владимира Путина готовится под присмотром санитарного медика либо на специальной кухне ФСО. В то же время, все продукты предварительно проверяются в лаборатории на наличие токсичных веществ и бактерий., - добавил экс-руководитель комбината питания «Кремлевский».Бухаров утверждает, что ему удалось побывать в роли шеф-повара российского лидера пару раз, но его не информировали о гастрономических предпочтениях политика. Его кремлевский коллега Анатолий Галкин днями ранее поведал о рационе первых лиц государства и продуктах, которые очень редко попадали к ним на стол. Известно, что президент России зачастую заказывает мясные котлеты, баранину, телятину и морепродукты.