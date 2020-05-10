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Шеф-повар рассказал, как проверяются продукты к столу Путина

Питание Владимира Путина находится под жестким контролем, который позволяет избежать возможного отравления. Шеф-повар рассказал, как проверяются продукты к столу президента РФ.

По словам главы Федерации рестораторов Игоря Бухарова, любая пища для Владимира Путина готовится под присмотром санитарного медика либо на специальной кухне ФСО. В то же время, все продукты предварительно проверяются в лаборатории на наличие токсичных веществ и бактерий. «И иногда получалось, что они забраковывались, приходилось быстро что-то менять на ходу», - добавил экс-руководитель комбината питания «Кремлевский».

Бухаров утверждает, что ему удалось побывать в роли шеф-повара российского лидера пару раз, но его не информировали о гастрономических предпочтениях политика. Его кремлевский коллега Анатолий Галкин днями ранее поведал о рационе первых лиц государства и продуктах, которые очень редко попадали к ним на стол. Известно, что президент России зачастую заказывает мясные котлеты, баранину, телятину и морепродукты.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:36

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