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В США трое детей скончались от осложнений, вызванных коронавирусом

В США воспалительный процесс, начавшийся на фоне коронавируса, привел к смерти трех детей. Об этом проинформировал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Медики Нью-Йорка заметили системный воспалительный ответ на коронавирусную инфекцию у детей, которая наблюдается у 73 пациентов. На данный момент представители HHS проверяют каждый случай осложнения, связанный с заражением COVID-19. В основном пострадали младенцы и учащиеся начальной школы. Выявленные симптомы схожи с синдромом Кавасаки и инфекционно-токсическим шоком. При поступлении в больницу таких детей медики не выявляли проявлений коронавируса. По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, в городе зафиксировано 15 случаев, а еще три пациента скончались в целом по штату.

Главными проявлениями данного состояния у детей стали жар, сыпь, боли в животе и рвота. По состоянию на 10 мая, в США зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения COVID-19, о чем свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:25

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