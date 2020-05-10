В США трое детей скончались от осложнений, вызванных коронавирусом





Медики Нью-Йорка заметили системный воспалительный ответ на коронавирусную инфекцию у детей, которая наблюдается у 73 пациентов. На данный момент представители HHS проверяют каждый случай осложнения, связанный с заражением COVID-19. В основном пострадали младенцы и учащиеся начальной школы. Выявленные симптомы схожи с синдромом Кавасаки и инфекционно-токсическим шоком. При поступлении в больницу таких детей медики не выявляли проявлений коронавируса. По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, в городе зафиксировано 15 случаев, а еще три пациента скончались в целом по штату.Главными проявлениями данного состояния у детей стали жар, сыпь, боли в животе и рвота. По состоянию на 10 мая, в США зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения COVID-19, о чем свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.