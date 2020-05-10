Соловьев о «глумлении» либералов над 9 мая: «Для них это не родина»

Владимир Соловьев дал интервью «Комсомольской правде», в котором озвучил свою позицию в отношении людей, отрицающих факт победы СССР над нацизмом. По мнению журналиста, такие речи ведут те, кто пытается подобным образом «отречься от своих семей». Дело в том, что большинство из них – наследники видных советских руководителей и представителей управленческого аппарата. При этом часть людей работали именно в карательных органах.Их дети и внуки, равняющиеся сейчас на Запад, пытаются с помощью своих высказываний даже не переписать, а «вычеркнуть» собственную историю. По факту «глумление» над 9 мая – не более чем способ свести на нет достижения дедов, искусственным образом опустив их к своему уровню. Это своего рода месть «за неспособность достойно продолжить историю своих семей».Кроме того, по мнению Владимира Соловьева, для либералов подобного уровня – «это не родина», честь которой нужно защищать. Их «анатомию душевного гонения» еще предстоит тщательно изучить, чтобы понять, по каким причинам критики так обозлились на факт победы СССР во Великой Отечественной войне.