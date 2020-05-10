В Праге неизвестные осквернили постамент маршалу Ивану Коневу





Утром на пульт диспетчера поступил звонок от очевидца, который захотел оставить цветы у постамента Конева. Он выявил на участке огромный унитаз из пенопласта. Прибывшие на место правоохранители свидетелей или вандалов не обнаружили, но в связи с произошедшим в Чехии начали расследование. На данный момент правовая оценка инциденту пока не дана. В апреле 2020 года памятник Коневу в чешской столице оказался снят с постамента.В МИД РФ осудили произошедшее, а Мария Захарова отметила, что этот инцидент характеризует зачинщиков, которые устроили подобное в важный для людей день.