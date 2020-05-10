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Политолог Михеев: "Народ Украины предал 9 Мая во имя мечты слаще спать в Европе"

Политолог Сергей Михеев сообщил, что народ Украины предал праздник 9 Мая ради своей мечты о присоединении к ЕС. Ситуация с переносом празднования Победы на 8 мая, что соответствует дате праздника окончания Второй мировой войны в странах Европы, произошла после госпреворота 2014 года.

Власти государства ориентировались на «евроинтеграцию», а также активно боролись с наследием СССР. Изменения затронули и праздник Победы, который объединяет народы бывших советских республик в противостоянии нацизму. По мнению Михеева, возвращения к прошлому ожидать не стоит.

«Думаю, подобное время уже никогда не будет достигнуто, поскольку народ Украины — предатели. Было предано 9 Мая, как и их деды с прадедами, воевавшими за страну. Всё это ради одной лишь мечты о возможности лучше жрать и слаще спать в Европе. У такого народа ничего никогда не поменяется. Пока никаких перспектив для изменений не вижу», — сообщает политолог.


Михеев отметил, что официальный Киев перенёс празднование завершения Второй мировой войны на 8 мая, пытаясь добиться ситуации, когда «все забыли». Для этого же якобы практикуется совершение перезахоронения украинцев, которые сражались на стороне Германии. Им отдают почести, равнозначные воинам армии СССР. Политолог считает это примером успешной нацификации Украины.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:04

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