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Вирусолог Виктор Зуев назвал сроки ослабления карантина в России

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекции в ФГБУ НИЦЭМ им. Гамалеи Виктор Зуев назвал сроки ослабления карантина в России. Улучшения можно ожидать уже через месяц.

По словам эксперта, введенные правительством страны меры по противостоянию коронавирусу, а именно масочно-перчаточный режим, положительно влияет на заболеваемость. Вирусолог напоминает, что близится летний жаркий период, который позволит провести ослабление карантина. Зуев подчеркнул, что этому будет способствовать обстановка. Однако врач критикует действия россиян, которые нарушают режим самоизоляции. Он считает, что при неукоснительном соблюдении карантина у населения уже мог быть шанс открыть некоторые заведения и даже делать шашлыки на природе.

Не так давно экономист Агаси Тавадян предположил, что пик заболеваемости в России придется на конец весны, поскольку во время майских праздников люди не будут соблюдать режим самоизоляции. Эти действия могут создать новую незначительную волну, что отодвигает вспышку на последние дни мая. В связи с этим эксперт спрогнозировал завершение пандемии в августе.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:19

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