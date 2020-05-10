В Прибалтике сражения в рамках Второй мировой войны продолжались после 9 мая





В 1944 году армия СССР оттеснила немецких оккупантов из Риги в западную часть Латвии, где долгое время позиции удерживали около 400 тысяч солдат. Они снабжались по морю, благодаря чему организовали внешний восточный форт Германии. Красная армия не менее шести раз без особого успеха пыталась взломать оборону в Курляндии. Генерал Янис Курелис связывался с представителями Лондона и США, чтобы воссоздать довоенную Латвийскую Республику. Об этом узнали в Германии, а в ноябре 1944 года им приказали сдать оружие. Группу расформировали по другим легионам, а некоторые, включая самого Курелиса, проследовали в концлагерь. Однако не все его люди оказались разоружены, батальон лейтенанта Роберта Рубениса смог дать отпор нацистам, а после смерти лейтенанта почти все солдаты присоединились к партизанам.Даже после взятия Берлина в мае 1945 года командование в Германии строило планы о переброске группировки посредством моря с целью противостояния Советской армии. Однако солдаты думали лишь о личном спасении, поэтому командующий Карл Хильперт пошел на капитуляцию 8 мая. Советские солдаты свидетельствовали об обмане, поскольку немцы намеревались отправить в Германию около 100 тысяч человек. В связи с этим армии пришлось идти на Курляндию в нескольких направлениях, отрезая пути от гаваней.Немецкий солдат Клаус Майер решился отказаться от продолжения боев 10 мая, а ранним утром 11 мая он вместе с остальными солдатами отправился в сборный лагерь, подготовленный Красной армией. Однако ночью 9 мая несколько тысяч солдат смогли отправиться в Германию, а некоторые предпринимали попытки скрыться на территории Швеции. Вплоть до конца мая советским солдатам пришлось проверять многочисленные лесные массивы, чтобы найти всех сумевших сбежать немцев, которые уклонились от капитуляции. Нередко они открывали огонь, поэтому бои в курземских лесах продолжались и в июне 1945 года.