Федор Смолов высмеял осудившую его Екатерину Гордон из-за грамматической ошибки





Некоторое время назад спортсмен на частном самолете вернулся на тренировочную базу своей сборной «Сельта» в Испании. После этого Екатерина Гордон раскритиковала футболиста и заявила, что он снова нарушает режим самоизоляции. Однако сам «жених внучки Ельцина», как его назвала юрист, лишь посмеялся над ней и указал на грамматическую ошибку в ее сообщении, где правозащитница неправильно написала слово «коронавирус». Как отметил Федор Смолов, это и должно беспокоить ополчившуюся на него журналистку.Спортсмен перешел в испанскую команду в январе. В апреле он вернулся в РФ, несмотря на вспышку COVID-19. Согласно предположениям общественности, футболист отправился в родные края, чтобы отпраздновать 18-летие Марии Юмашевой – внучки Ельцина. Паре приписывают роман.