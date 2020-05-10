Федор Смолов высмеял осудившую его Екатерину Гордон из-за грамматической ошибки
Федор Смолов высмеял Екатерину Гордон. На днях юрист раскритиковала футболиста за нарушение карантина по причине пандемии.
Некоторое время назад спортсмен на частном самолете вернулся на тренировочную базу своей сборной «Сельта» в Испании. После этого Екатерина Гордон раскритиковала футболиста и заявила, что он снова нарушает режим самоизоляции. Однако сам «жених внучки Ельцина», как его назвала юрист, лишь посмеялся над ней и указал на грамматическую ошибку в ее сообщении, где правозащитница неправильно написала слово «коронавирус». Как отметил Федор Смолов, это и должно беспокоить ополчившуюся на него журналистку.
Спортсмен перешел в испанскую команду в январе. В апреле он вернулся в РФ, несмотря на вспышку COVID-19. Согласно предположениям общественности, футболист отправился в родные края, чтобы отпраздновать 18-летие Марии Юмашевой – внучки Ельцина. Паре приписывают роман.
Некоторое время назад спортсмен на частном самолете вернулся на тренировочную базу своей сборной «Сельта» в Испании. После этого Екатерина Гордон раскритиковала футболиста и заявила, что он снова нарушает режим самоизоляции. Однако сам «жених внучки Ельцина», как его назвала юрист, лишь посмеялся над ней и указал на грамматическую ошибку в ее сообщении, где правозащитница неправильно написала слово «коронавирус». Как отметил Федор Смолов, это и должно беспокоить ополчившуюся на него журналистку.
Спортсмен перешел в испанскую команду в январе. В апреле он вернулся в РФ, несмотря на вспышку COVID-19. Согласно предположениям общественности, футболист отправился в родные края, чтобы отпраздновать 18-летие Марии Юмашевой – внучки Ельцина. Паре приписывают роман.
Спорт
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:55