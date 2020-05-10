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Анна Седокова продемонстрировала фигуру после «месяца обжорства» на карантине

Анна Седокова продемонстрировала в Instagram фигуру после «месяца обжорства» на карантине. По словам певицы, она наконец-то поняла, что не в еде счастье, и научилась контролировать свое питание.
Анна Седокова продемонстрировала фигуру после «месяца обжорства» на карантине

Теперь экс-участница группы «ВИА Гра» практикует интервальный метод приема пищи. Кроме того, питание звезда решила ограничить по времени: она ест исключительно с 14:00 до 18:00. Такой режим, по словам Седоковой, привел к постепенной потере лишних килограммов.

Кроме осознания проблем с «обжорством» и работой над контролем питания, на карантине певица также поняла, что ей не хватает финансовой грамотности. До пандемии звезда даже не задумывалась о том, сколько она тратит и на что идет львиная доля заработка. Теперь, когда возможность получать гонорары за вступления временно недоступна, Анна Седокова решила начать считать деньги.

Артистка скачала специальное приложение для самостоятельного ведения бюджета, записывает и финансовые поступления и траты. Кроме того, Седокова осознала целесообразность депозитов, которые помогают заставить деньги «работать». Таким образом, карантин принес в жизнь знаменитости не только ограничения, но и некоторую пользу. Она стала более осознанно подходить не только к финансовому планированию, но и к работе над своим весом. Так на фото, прикрепленном к посту звезды можно увидеть, что сейчас ее фигура выглядит куда более изящной, чем раньше.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 07:49

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