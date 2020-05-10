Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе





По информации американских военных, инцидент случился 8 мая в промежуток времени 7:02-8:51 по времени Москвы. Сам взрыв не был спровоцирован столкновением бака с иными объектами. Разрушенный конструкционный модуль указан в военном каталоге США под номером 37756. В интернациональных документах, посвященных космической отрасли, его обозначают индексом 2011-037B.В соответствии с информацией, опубликованной на веб-сайте space-track.org, принадлежащем ВВС США, перед взрывом объект пребывал на орбите с высотой в 422-3606 км. Информация о степени угрозы обломков для других спутников не раскрывается. Указанный объект выполнен в тороидальной форме и обычно его сбрасывают после использования всего запаса топлива. Бак применялся в июле 2011-го для носителя, доставлявшего на орбиту обсерваторию «Спектр-Р».