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Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе

Бак российского разгонного блока "Фрегат-СБ" 8 мая взорвался во время нахождения носителя в космосе. Из-за детонации сформировались 65 обломков, о чем сообщают члены 18 эскадрильи контроля в составе ВВС США на странице микроблога Twitter.
Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе

По информации американских военных, инцидент случился 8 мая в промежуток времени 7:02-8:51 по времени Москвы. Сам взрыв не был спровоцирован столкновением бака с иными объектами. Разрушенный конструкционный модуль указан в военном каталоге США под номером 37756. В интернациональных документах, посвященных космической отрасли, его обозначают индексом 2011-037B.

В соответствии с информацией, опубликованной на веб-сайте space-track.org, принадлежащем ВВС США, перед взрывом объект пребывал на орбите с высотой в 422-3606 км. Информация о степени угрозы обломков для других спутников не раскрывается. Указанный объект выполнен в тороидальной форме и обычно его сбрасывают после использования всего запаса топлива. Бак применялся в июле 2011-го для носителя, доставлявшего на орбиту обсерваторию «Спектр-Р».

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:42

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