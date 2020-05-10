В Великобритании опубликовали последние сообщения нацистов
В Великобритании раскрыли информацию о последних сообщениях нацистов. В честь 75-летия завершения Второй мировой войны сотрудники GCHQ опубликовали текст радиограммы, датированной 7 мая 1945 года.
Её отправителем указан лейтенант Кункелем, который занимал пост в спецслужбе немецких ВВС. Сообщение было перехвачено работниками правительственной школы кодов Великобритании.
В радиограмме указывалось, что английские военные вошли в город Куксхафен. По этой причине с 2 часов дня 6 мая все радиосигналы прекращаются. Значительный вклад в Победу внесли специалисты радиосвязи спецслужб СССР. Они дезинформировали немецкую разведку и в итоге свели на нет многие попытки получить информацию.
Её отправителем указан лейтенант Кункелем, который занимал пост в спецслужбе немецких ВВС. Сообщение было перехвачено работниками правительственной школы кодов Великобритании.
В радиограмме указывалось, что английские военные вошли в город Куксхафен. По этой причине с 2 часов дня 6 мая все радиосигналы прекращаются. Значительный вклад в Победу внесли специалисты радиосвязи спецслужб СССР. Они дезинформировали немецкую разведку и в итоге свели на нет многие попытки получить информацию.
В мире
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:30