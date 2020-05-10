В Великобритании опубликовали последние сообщения нацистов





Её отправителем указан лейтенант Кункелем, который занимал пост в спецслужбе немецких ВВС. Сообщение было перехвачено работниками правительственной школы кодов Великобритании.В радиограмме указывалось, что английские военные вошли в город Куксхафен. По этой причине с 2 часов дня 6 мая все радиосигналы прекращаются. Значительный вклад в Победу внесли специалисты радиосвязи спецслужб СССР. Они дезинформировали немецкую разведку и в итоге свели на нет многие попытки получить информацию.