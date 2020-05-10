«Это как бренд»: Александр Петров высказался о Федоре Бондарчуке в день его 53-летия

Артист, снявшийся в нескольких фильмах именинника, не может понять, в чем его загадка. Как считает Александр Петров, продюсер является особенным человеком. Он простой и в то же время сложный, о чем сообщил звезда фильма «Текст». Он также добавил, что Федор Бондарчук обладает другой энергетикой и похожих на него людей в мире больше нет. При этом возлюбленный Стаси Милославской отметил, что режиссёр остается «добротой и светом», а также обладает «сумасшедшей» харизмой». Актер шутя заявил, что у 53-летнего сценариста где-то есть тайная «комната Бэтмена».В комментариях коллеги и поклонники Петрова согласились с его словами. Высказалась также Ксения Собчак, написав, что согласна с каждым словом знаменитости. Многие юзеры стали рассказывать о запоминающихся фильмах Бондарчука и поздравлять его с днем рождения.