«Хотел проверить чувства»: Стрелков объяснил свои колебания перед разрывом с Лясковец

Участник телестройки рассказал в эфире Instagram-шоу «Вопрос-ответ» о том, как пришел к решению разорвать трехлетние отношения с бывшей возлюбленной. Как оказалось, Стрелков не был уверен в своих чувствах к Лясковец. Для того же, чтобы осознать значимость девушки в своей жизни, молодому человеку понадобилось время.Таким образом, по словам Феди Стрелкова, процесс расставания и затянулся. Пара долго «ставила точку», так как с обеих сторон присутствовали некоторые колебания по этом поводу. Молодые люди даже планировали проверить свои отношения на прочность, вернувшись вместе на «Дом-2», но Лясковец не решилась нарушить запрет отца на участие в проекте.Это и поставило точку в развитии романа. Стрелков достаточно быстро оправился от разрыва и теперь его сердце занято другой. Участник реалити планирует далее строить отношения в рамках шоу, а бывшей возлюбленной желает найти свою судьбу за периметром.