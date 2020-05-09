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В Баренцевом море экипаж "Маршала Устинова" почтил память моряков

В Баренцевом море экипаж корабля «Маршал Устинов» почтил память погибших в годы ВОВ моряков. Торжественный ритуал провели поблизости от острова Кильдин.
В Баренцевом море экипаж "Маршала Устинова" почтил память моряков

Вадим Серга, возглавляющий пресс-центр Северного флота, сообщил, что именно в указанном месте сторожевое судно «Туман» в августе 1941 года сражалось с противником. Немецкие эсминцы совершили атаку из артиллерийских орудий. Корабль СССР получил 11 прямых ударов, что привело к мгновенной гибели комиссара и командира экипажа.

Вследствие повреждений корабля ответный огонь оказался невозможен, однако моряки продолжали сражаться и пытался довести корабль до берега. В то время был совершен подвиг рулевым Константином Семеновым и радистом Константином Блиновым, которые под вражеским обстрелом подняли сбитый флаг. Корабль в итоге потонул, не опустив своё знамя перед врагом. Всего выжили 37 членов экипажа из 52.

Координаты потопленного «Тумана» признаны местом боевой славы. Во время движения по этому району все корабли ВМФ РФ приспускают флаг и дают длинный гудок. С «Маршала Устинова» был спущен венок, после чего ракетный крейсер использовал традиционные меры выражения почтения.

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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 21:30

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