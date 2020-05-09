Екатерину Шпицу вывели из себя хейтеры: «Тыкающие уходят в бан!»

На этот раз артистка в жесткой манере объяснила некоторым интернет-пользователям, что она является взрослым человеком и не потерпит обращений к себе на «ты» и других фамильярностей. Сама Шпица к незнакомому ей человеку всегда обращается на «вы», ведь близкие отношения могут не появиться, однако «взаимоуважение должно быть всегда». Знаменитость считает это нормой, которая установлена правилами поведения. Как отметила звезда российского кино, в России, согласно ее наблюдениям, большинство людей слишком много позволяют себе при общении с медийными персонами. Актриса добавила, что хочет собрать в своем блоге воспитанных и приятных личностей, в том числе, единомышленников. При этом «грубых подростков» и хейтеров она намерена сразу же отправлять в бан.Преданные поклонники поддержали Шпицу и написали, что на просторах Сети можно встретить кого угодно. Как высказались юзеры, некоторые люди думают, что после подписки на страницу кумира они с ним становятся друзьями и могут вести себя, как им вздумается. В то же время фолловеры отметили, что актриса должна была знать на что идет перед тем, как создавала аккаунт.