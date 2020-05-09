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«Весь в папу!»: Подросший сын Лазарева трогательно поздравил ветеранов

Подросший сын Сергея Лазарева трогательно поздравил ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Видео с речью мальчика его отец опубликовал на своей странице в Instagram.
«Весь в папу!»: Подросший сын Лазарева трогательно поздравил ветеранов

В подписи к ролику Сергей Лазарев присоединился к поздравлениям, озвученным сыном, а также обратил внимание на важность сохранения мира. Звезда «Евровидения» признался, что ему очень хочется, чтобы дети и внуки жили в «спокойное время», без кровопролитных войн и межнациональных конфликтов. Кроме того, по словам певца, подрастающему поколению необходимо рассказывать о подвигах их предков и цене, которую те заплатили за свободу и будущее.

Сам же подросший Никита Лазарев рассказал под запись стихотворение о Дне Победы. Судя по тому, как малыш справился с задачей, готовился он к этому выступлению не один день. Однако его труды себя оправдали и поздравление получилось действительно трогательным и душевным.

Подписчики страницы Сергея Лазарева отметили, что у его сына уже есть актерские задатки и он умеет держаться перед камерой. Кроме того, мальчику повезло и с внешностью – он пошел в отца. О том, что сходство родителя и наследника бросается в глаза можно судить по огромному количеству комментариев под видео, суть которых сводится к одному – «Никита весь в папу».

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 22:00

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