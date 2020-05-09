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Компания Apple готовит первые профессиональные студийные наушники AirPods Studio

Компания Apple готовит к выпуску свой первый продукт в категории профессиональных студийных наушников. Модель получит название AirPods Studio и рекомендуемую стоимость в $350.
Компания Apple готовит первые профессиональные студийные наушники AirPods Studio

По имеющимся данным, Apple уже ведёт работу над первыми беспроводными наушниками студийного качества. Дата выхода новинки на рынок остаётся неизвестной, однако в интернете уже стали распространились слухи о продукте компании из Купертино. Инсайдер Джон Проссер сообщает, что AirPods Studio нацелены на повышение уровня качества звучания.

Само название раскрывает желание производителя вести работу над усилением позиций бренда AirPods. При этом продукт будет позиционироваться как студийный. Он должен обеспечить достаточный уровень звука для работы. Имелись предположения, что такое устройство появится во время WWDC 2020. В текущем году конференция разработчиков запланирована на 22 июня. По причине ограничительных мер для борьбы с пандемией мероприятие будет проводиться в онлайн-режиме.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:54

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