Тимати призвал поклонников напомнить Госдепу США о вкладе СССР в победу над Гитлером

Тимати попросил своих многочисленных фолловеров посетить официальный аккаунт Белого дома в указанной соцсети и оставить собственный комментарии под постом, где сообщается о победе США и Великобритании. В частности, возмущения со стороны рэп-исполнителя вызвали высказывания американцев о победе, где отсутствует упоминание о вкладе СССР.Тимати тоже не забыл опубликовать собственный отзыв, обратив внимание на то, что под Сталинградом советские солдаты участвовали в битве, а после флаг СССР появился на Рейхстаге. Поклонники музыканта последовали его примеру и оставили свои записи.