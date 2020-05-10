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Тимати призвал поклонников напомнить Госдепу США о вкладе СССР в победу над Гитлером

Рэпер Тимати призвал в Instagram напомнить Госдепу США, кто одержал победу над Адольфом Гитлером. Таким образом отечественный артист выступил с критикой в адрес позиции американского руководства, касающуюся победителей во Второй мировой войне.

Тимати попросил своих многочисленных фолловеров посетить официальный аккаунт Белого дома в указанной соцсети и оставить собственный комментарии под постом, где сообщается о победе США и Великобритании. В частности, возмущения со стороны рэп-исполнителя вызвали высказывания американцев о победе, где отсутствует упоминание о вкладе СССР.

Тимати тоже не забыл опубликовать собственный отзыв, обратив внимание на то, что под Сталинградом советские солдаты участвовали в битве, а после флаг СССР появился на Рейхстаге. Поклонники музыканта последовали его примеру и оставили свои записи.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:00

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