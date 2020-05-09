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Дочь Началовой Вера Алдонина песней поздравила россиян с Днем Победы

Евгений Алдонин показал поклонникам видео, на котором дочь Юлии Началовой Вера песней поздравила россиян с Днем Победы и многих удивила своим голосом. Соответствующая публикация размещена в Instagram.
Дочь Началовой Вера Алдонина песней поздравила россиян с Днем Победы

Футболист трогательно обратился к ветеранам в честь памятного события и вместе с другими спортсменами прочел стихотворение Константина Симонова «Жди меня», которое поэт написал в начале войны. Однако поклонников больше удивила композиция в исполнении Веры Алдониной. Школьница спела «Письмо с фронта», посвятив композицию прадеду Егору Началову.

В подписи к публикации ее отец поздравил страну с праздником и назвал 13-летнюю дочь «большой умничкой». Фанаты покойной артистки были счастливы услышать голос девочки и даже заметили сходство вокальных. Многим казалось, что для них поет кумир. Подписчики бывшего избранника Юлии Началовой давно знают о достижениях наследницы в игре на фортепиано, а теперь они в восторге от того, что девочка унаследовала нежный голос матери. Некоторые юзеры высказали предположение, что школьницу ожидает успех на сцене, если она решит всерьез заняться пением.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 21:00

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