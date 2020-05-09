Google случайно отправила клиенту 10 смартфонов Pixel 4 вместо одного экземпляра

«Заказал разблокированный Pixel 4 с памятью на 64 Гб. Оплатил $499, однако, к моему огромному удивлению, спустя 2 дня курьер от FedEx принёс мне сразу 10 смартфонов вместо одного», — отмечается в сообщении пользователя.





Покупатель возвратил избыток. Он обратился к службе поддержки Google и рассказал о произошедшем. Представитель компании обратился с просьбой сделать фото смартфонов и талона доставки, а также отослать их работникам службы поддержки. Затем ему рассказали, что лишние экземпляры устройства будут забраны курьером от FedEx. Спустя несколько дней прибыл сотрудник указанной службы. В его документах указывались лишь 8 смартфонов. Это привело к очередной путаницу. В итоге покупатель сумел возвратить Google смартфоны, однако на этой ушло ещё несколько дней. Согласно законодательству США, он имеет право оставить весь лишний товар, который по ошибке был доставлен продавцом. Несмотря на это мужчина решил вернуть 9 смартфонов Pixel 4 компании-производителю.