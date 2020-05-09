АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
75-летие Великой Победы: Малоизвестные факты о Великой Отечественной…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

«Не ваш образ»: Пользователи Сети не оценили ролик Виктории Бони к 75-летию Победы

Пользователи Сети не оценили ролик Виктории Бони, который та сняла к празднованию 75-летия Победы. По мнению подписчиков Instagram-аккаунта знаменитости, ей совершенно не к лицу примеренный для клипа образ.
«Не ваш образ»: Пользователи Сети не оценили ролик Виктории Бони к 75-летию Победы

В отличие от других представителей отечественного шоу-бизнеса, к съемкам видео к 9-му мая Виктория Боня подошла творчески. Она не просто записала обращение к поклонникам с торжественной речью и пожеланиями мирного неба над головой, но создала полноценный клип, с элементами символизма.

Начинается ролик с того, что на спящую Insta-диву падают груды земли, якобы подбрасываемые в воздух взрывами. После бывшая участница «Дома-2» пытается убежать от опасности и на ней вместо платья оказывается военная форма. В руках у Бони оружие, которое она, однако, по назначению не использует.

За семь часов с момента публикации видео дизайнера было просмотрено порядка 270 тысяч раз. Отзывы о своей работе в качестве актрисы Виктория Боня получила самые противоречивые. Многим пользователям Сети не понравился ее образ с «пергидрольными волосами». При этом фолловеры отметили, что губы и скулы знаменитости имеют мало общего с тем, как выглядели реальные «девушки войны».

Однако нашлись и те, кому ролик пришелся по душе. Эта часть фанатов бизнесвумен считает, что ей стоит попробовать себя на большом экране, и с нетерпением ждет возможности увидеть любимицу в кино.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Баренцевом море экипаж "Маршала Устинова" почтил память…
Дочь Началовой Вера Алдонина песней поздравила россиян с Днем…
Компания Apple готовит первые профессиональные студийные наушники AirPods…
«Не ваш образ»: Пользователи Сети не оценили ролик Виктории Бони к 75-летию…
Google случайно отправила клиенту 10 смартфонов Pixel 4 вместо одного…
Киркоров с детьми поздравил ветеранов с Днем Победы стихотворением «Я никогда не видела…
Россияне почтили минутой молчания память жертв…
Модный фотограф Саша Гусов опубликовал архивное фото обнаженной…
Сергей Светлаков выпустил клип на песню «Катюша» и поздравил ветеранов с Днем…
Геннадий Онищенко: "Москва - самый неблагополучный регион по распространению…
Звезда фильма «Т-34» Антон Богданов посвятил свою роль…
Американские ученые создают систему для передачи электричества без…
Рената Литвинова запечатлела на видео авиапарад к 75-летию Победы из своего…
Дочь Тимати выучила стихотворение, рассказав историю самого близкого человека…
Жасмин исполнила советский хит «Катюша» вместе с…
Китайский профессор Чжун Наньшань назвал самую опасную особенность…
Мария Миронова в День Победы рассказала о погибшем при восхождении на Памир…
Медики РФ в День Победы поблагодарили ветеранов за великий…
«Никогда нельзя забывать о себе»: Кабо и Смехова посетили салон красоты во время…
Энди Серкис назвал нового “Бэтмена” с Робертом Паттинсоном самой мрачной экранизацией в истории…
В США умер один из основоположников рок-н-ролла Литтл…
Сатирик Анатолий Трушкин попал в больницу с подозрением на…
Представлены официальные изображения Suzuki Vitara нового…
Она сказала «Да!»: Дима Чайков сделал предложение Ире…
Завод УАЗ создали в июле 1941 года для обеспечения нужд армии…
Сергей Соседов о болезни: «У меня есть предположение, что это сглаз. Ничего другого не…
Ученые назвали три необходимых условия для активизации гигантских…
Во втором сезоне “Мандалорца” появится персонаж Боба…
Просмотреть все новости