«Не ваш образ»: Пользователи Сети не оценили ролик Виктории Бони к 75-летию Победы

В отличие от других представителей отечественного шоу-бизнеса, к съемкам видео к 9-му мая Виктория Боня подошла творчески. Она не просто записала обращение к поклонникам с торжественной речью и пожеланиями мирного неба над головой, но создала полноценный клип, с элементами символизма.Начинается ролик с того, что на спящую Insta-диву падают груды земли, якобы подбрасываемые в воздух взрывами. После бывшая участница «Дома-2» пытается убежать от опасности и на ней вместо платья оказывается военная форма. В руках у Бони оружие, которое она, однако, по назначению не использует.За семь часов с момента публикации видео дизайнера было просмотрено порядка 270 тысяч раз. Отзывы о своей работе в качестве актрисы Виктория Боня получила самые противоречивые. Многим пользователям Сети не понравился ее образ с «пергидрольными волосами». При этом фолловеры отметили, что губы и скулы знаменитости имеют мало общего с тем, как выглядели реальные «девушки войны».Однако нашлись и те, кому ролик пришелся по душе. Эта часть фанатов бизнесвумен считает, что ей стоит попробовать себя на большом экране, и с нетерпением ждет возможности увидеть любимицу в кино.