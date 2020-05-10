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В Южной Корее для второй волны коронавируса создадут запас из 100 млн медицинских масок

Для второй волны коронавируса в Южной Корее создадут запас в 100 млн медицинских масок. Об этом сообщила руководитель MFDS Ли Ы Гён.

Правительство Южной Кореи ожидает новую угрозу от COVID-19 осенью этого года. В рамках подготовки к новой волне коронавируса власти выделили средства для закупки 100 млн медицинских масок. Как отмечает Ли Ы Гён, правительство уже создало некоторый запас и дефицит не наблюдается. На данный момент не планируется послабления введенных в связи с пандемией коронавируса мер. В частности, в Южной Корее действует система, согласно которой продажа масок в одни руки осуществляется в определенные дни и по номеру удостоверения личности.

Южная Корея намеревается помочь создать запас масок около 70 странам мира, от которых поступил соответствующий запрос. В данном списке значатся США и государства, входящие в Евросоюз.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:00

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