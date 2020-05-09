Киркоров с детьми поздравил ветеранов с Днем Победы стихотворением «Я никогда не видела войны»
Филипп Киркоров вместе со своими детьми поздравил ветеранов с Днем Победы. Алла-Виктории и Мартин-Кристин выучили наизусть стихотворение Марии Араловой «Я никогда не видела войны».
В подписи к публикации, которую поп-король разместил в Instagram, он поблагодарил участников ВОВ, сражавшихся за мир и свободу. Филипп Киркоров гордится теми, кто героически погиб за свою родину, а также ветеранами, дожившими до наших дней. Сюжет довольно быстро собрал множество положительных комментариев интернет-пользователей и «лайков». Дети знаменитости впечатлили публику чтением стихотворения «Я никогда не видела войны».
Исполнитель также пожелал, чтобы на лицах людей были улыбки, а плакали они лишь от радостных моментов. Подписчики присоединились к поздравлениям россиян с Днем Победы и написали семье Киркорова теплые слова.
В подписи к публикации, которую поп-король разместил в Instagram, он поблагодарил участников ВОВ, сражавшихся за мир и свободу. Филипп Киркоров гордится теми, кто героически погиб за свою родину, а также ветеранами, дожившими до наших дней. Сюжет довольно быстро собрал множество положительных комментариев интернет-пользователей и «лайков». Дети знаменитости впечатлили публику чтением стихотворения «Я никогда не видела войны».
Исполнитель также пожелал, чтобы на лицах людей были улыбки, а плакали они лишь от радостных моментов. Подписчики присоединились к поздравлениям россиян с Днем Победы и написали семье Киркорова теплые слова.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:30