Киркоров с детьми поздравил ветеранов с Днем Победы стихотворением «Я никогда не видела войны»

В подписи к публикации, которую поп-король разместил в Instagram, он поблагодарил участников ВОВ, сражавшихся за мир и свободу. Филипп Киркоров гордится теми, кто героически погиб за свою родину, а также ветеранами, дожившими до наших дней. Сюжет довольно быстро собрал множество положительных комментариев интернет-пользователей и «лайков». Дети знаменитости впечатлили публику чтением стихотворения «Я никогда не видела войны».Исполнитель также пожелал, чтобы на лицах людей были улыбки, а плакали они лишь от радостных моментов. Подписчики присоединились к поздравлениям россиян с Днем Победы и написали семье Киркорова теплые слова.