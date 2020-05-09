Россияне почтили минутой молчания память жертв войны
В честь Дня Победы россияне почтили память тех, кто погиб во время противостояния с нацистскими оккупантами, минутой молчания. В рамках соответствующей акции 9 мая прервано телевещание.
За некоторое время до запланированной песни “День Победы”, которую исполнили жители России, телеканалы решили временно приостановить трансляцию. На соответствующий шаг пошли ради того, чтобы почтить память павших солдат минутой молчания.
В частности, около трех миллионов человек стали участниками акции “Бессмертный полк”. В этом году из-за пандемии коронавируса традиционные парады 9 мая не проводятся.
За некоторое время до запланированной песни “День Победы”, которую исполнили жители России, телеканалы решили временно приостановить трансляцию. На соответствующий шаг пошли ради того, чтобы почтить память павших солдат минутой молчания.
В частности, около трех миллионов человек стали участниками акции “Бессмертный полк”. В этом году из-за пандемии коронавируса традиционные парады 9 мая не проводятся.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:25