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Модный фотограф Саша Гусов опубликовал архивное фото обнаженной Собчак

Модный фотограф Саша Гусов решил сделать подписчикам своего Instagram-аккаунта необычный подарок. Им оказалось архивное фото обнаженной Ксении Собчак, сделанное более десяти лет назад.
Модный фотограф Саша Гусов опубликовал архивное фото обнаженной Собчак

На черно-белом снимке экс-ведущая «Дома-2» позирует, расположившись в позе эмбриона на стуле. Она полностью обнажена, но при этом снимок не выглядит вульгарным или слишком откровенным. В одной руке у Ксении Собчак мятая бумага, скорее напоминающая текстурированную материю, а второй она поправляет волосы.

Свой снимок Саша Гусов подписал просто - «Красивая Ксения Собчак», и добавил, что фото сделано в 2009 году в Москве. Подписчикам модного фотографа работа понравилась не меньше, чем другие, а может даже и больше. Многие фолловеры отметили, что маэстро удалось создать такой образ супруги Константина Богомолова, который публика до этого еще не видела. На снимке журналистка получилась женственной и нежной, какой ее в то время никто даже представить себе не мог.

По словам поклонников работ Гусова, «глаз художника всегда наполнен любовью», и именно благодаря этому фото обнаженной Собчак получилось таким неожиданно привлекательным. Более того, в некоторых комментариях даже говорилось о том, что это лучший снимок телеведущей из всех имеющихся.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:17

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