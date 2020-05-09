Модный фотограф Саша Гусов опубликовал архивное фото обнаженной Собчак
Модный фотограф Саша Гусов решил сделать подписчикам своего Instagram-аккаунта необычный подарок. Им оказалось архивное фото обнаженной Ксении Собчак, сделанное более десяти лет назад.
На черно-белом снимке экс-ведущая «Дома-2» позирует, расположившись в позе эмбриона на стуле. Она полностью обнажена, но при этом снимок не выглядит вульгарным или слишком откровенным. В одной руке у Ксении Собчак мятая бумага, скорее напоминающая текстурированную материю, а второй она поправляет волосы.
Свой снимок Саша Гусов подписал просто - «Красивая Ксения Собчак», и добавил, что фото сделано в 2009 году в Москве. Подписчикам модного фотографа работа понравилась не меньше, чем другие, а может даже и больше. Многие фолловеры отметили, что маэстро удалось создать такой образ супруги Константина Богомолова, который публика до этого еще не видела. На снимке журналистка получилась женственной и нежной, какой ее в то время никто даже представить себе не мог.
По словам поклонников работ Гусова, «глаз художника всегда наполнен любовью», и именно благодаря этому фото обнаженной Собчак получилось таким неожиданно привлекательным. Более того, в некоторых комментариях даже говорилось о том, что это лучший снимок телеведущей из всех имеющихся.
На черно-белом снимке экс-ведущая «Дома-2» позирует, расположившись в позе эмбриона на стуле. Она полностью обнажена, но при этом снимок не выглядит вульгарным или слишком откровенным. В одной руке у Ксении Собчак мятая бумага, скорее напоминающая текстурированную материю, а второй она поправляет волосы.
Свой снимок Саша Гусов подписал просто - «Красивая Ксения Собчак», и добавил, что фото сделано в 2009 году в Москве. Подписчикам модного фотографа работа понравилась не меньше, чем другие, а может даже и больше. Многие фолловеры отметили, что маэстро удалось создать такой образ супруги Константина Богомолова, который публика до этого еще не видела. На снимке журналистка получилась женственной и нежной, какой ее в то время никто даже представить себе не мог.
По словам поклонников работ Гусова, «глаз художника всегда наполнен любовью», и именно благодаря этому фото обнаженной Собчак получилось таким неожиданно привлекательным. Более того, в некоторых комментариях даже говорилось о том, что это лучший снимок телеведущей из всех имеющихся.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:17