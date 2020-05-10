Ученые нашли в Европе зуб, открывающий необычные наклонности гомининов





Ученые решили выяснить, насколько ранние жители Европы, представляющие гоминин, связаны с другими видами. Для этого были изъяты генетические данные из окаменелостей, которым около 800 тыс. лет. Они помогли отследить эволюционный прогресс благодаря использованию метода палеопротеомики.Эксперты извлекли молекулярные доказательства реконструкции развития древнего человека и сравнили их с такими видами как Homo и Homo Sapiens. Представляющий Университет Копенгагена генетик Энрико Каппеллини отметил, что итоги анализа ДНК основаны на наблюдениях за формой и физической структурой останков. Белковая структура зуба демонстрирует, что указанный предок человека мог являться каннибалом, о чем свидетельствуют результаты химических анализов. В случае, если эта теория верна, то научному миру придется пересмотреть генетические связи, которые выстраивались на протяжении последних столетий.