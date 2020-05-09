Геннадий Онищенко: "Москва - самый неблагополучный регион по распространению коронавируса"
Геннадий Онищенко сообщил, что Москва на сегодня является наиболее неблагополучным регионом с точки зрения распространения коронавирусной инфекции. В среднем по России коэффициент распространения возбудителя COVID-19 упал до минимального показателя в 1,06.
Для перехода региона к первом этапу снижения карантинных ограничений коэффициент не должен превышать цифры 1. Геннадий Онищенко, экс-главврач по санитарным вопросам в России, во время общения с журналистами НСН провёл анализ официальных показателей распространения коронавируса в государствах ЕС и сделал вывод о постепенном падении количества случаев инфицирования.
Онищенко добавил, что для России пока рано говорить о точных результатах. Понижение коэффициента заболеваемости он считает очень хорошим признаком, поскольку общество двигается в направлении санации очагов, а также их плавной блокировки. Эксперт подчеркнул важность продолжения работы по борьбе с заболеванием. Москва, по его словам, наиболее неблагополучный регион в этом плане. Онищенко призвал вести строгую статистику по многим факторам разделения, приводя в пример использованные в КНР механизмы сбора данных. В качестве образца дисциплины специалисты отметил Швецию, которая смогла обойтись без жестких карантинных мер во время пандемии.
Для перехода региона к первом этапу снижения карантинных ограничений коэффициент не должен превышать цифры 1. Геннадий Онищенко, экс-главврач по санитарным вопросам в России, во время общения с журналистами НСН провёл анализ официальных показателей распространения коронавируса в государствах ЕС и сделал вывод о постепенном падении количества случаев инфицирования.
«Все заметные очаги коронавируса, которые сформировались в мире на момент выхода за пределы КНР, находятся под контролем властей соответствующих государств. Новые очаги не возникают, что имеет большое значение», - подчеркивает специалист.
Онищенко добавил, что для России пока рано говорить о точных результатах. Понижение коэффициента заболеваемости он считает очень хорошим признаком, поскольку общество двигается в направлении санации очагов, а также их плавной блокировки. Эксперт подчеркнул важность продолжения работы по борьбе с заболеванием. Москва, по его словам, наиболее неблагополучный регион в этом плане. Онищенко призвал вести строгую статистику по многим факторам разделения, приводя в пример использованные в КНР механизмы сбора данных. В качестве образца дисциплины специалисты отметил Швецию, которая смогла обойтись без жестких карантинных мер во время пандемии.
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:06