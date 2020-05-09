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Сергей Светлаков выпустил клип на песню «Катюша» и поздравил ветеранов с Днем Победы

Сергей Светлаков в честь Дня Победы выпустил клип на песню «Катюша». Соответствующую публикацию актер разместил в Instagram, где поздравил ветеранов.
Сергей Светлаков выпустил клип на песню «Катюша» и поздравил ветеранов с Днем Победы

Юморист решил по-особенному обратиться к тем, кто пережил ВОВ, поскольку традиционный торжественный парад в столице России отменили из-за пандемии COVID-19. В начале клипа можно увидеть ветерана Владимира Георгиевича, попросившего исполнить «Катюшу», таким образом отдав честь Дню Победы. Сергей Светлаков откликнулся на просьбу пенсионера вместе со своим сыном, который запечатлен в клипе в военной пилотке. Затем юморист передал эстафету другим звездам, после чего объединил их варианты знаменитой песни в один проект. В создании материала приняли участие артисты из телепередачи «Уральские пельмени», музыканты и профессиональные исполнители композиций на военную тематику.

Менее, чем за 24 часа, видео получило более двухсот тысяч просмотров. Фанаты Светлакова выразили ему благодарность за уважение к ветеранам и пришли в восторг от песни. Как отметили многие юзеры, они гордятся отечественными знаменитостями, которые помнят о празднике 9 мая и поздравляют героев войны.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:11

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