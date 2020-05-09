Американские ученые создают систему для передачи электричества без проводов
Американские ученые ведут работу над уникальной системой, которая позволит передавать электричество без проводов. Эта технология станет следующим уровнем после беспроводных зарядных устройств для смартфонов, поскольку сможет передавать заряд на значительные расстояния.
Над продуктом, который называют прорывом в современности, работают сотрудники Стэнфордского университета, впервые заявившие о инновационном способе передачи энергии в 2017 году. Инженер Шаньхуй Фан отметил, что теперь идея сформировалась в определенный проект, который позволит автомобилям и даже роботам работать более эффективно.
Принцип технологии, которая применяется в зарядных устройствах, заключается в генерации магнитных полей, которые находятся в состоянии колебания. Эту частоту не составит труда потерять в случае, когда устройство находится в движении. Однако уникальная петля обратной связи, ориентированная на усилитель и резистор, позволяет изменить частоту при перемещении. Тестирования показали, что на имеющемся этапе можно передавать 92% энергии, чего удалось добиться новым устройством.
На данный момент система способна передавать электричество мощностью 10 Вт на расстояние до 65 см. Авторы проекта работают над увеличением данных показателей. Предполагается, что в будущем эту методику можно будет применять для беспрерывной подзарядки автомобилей во время движения.
Над продуктом, который называют прорывом в современности, работают сотрудники Стэнфордского университета, впервые заявившие о инновационном способе передачи энергии в 2017 году. Инженер Шаньхуй Фан отметил, что теперь идея сформировалась в определенный проект, который позволит автомобилям и даже роботам работать более эффективно.
Принцип технологии, которая применяется в зарядных устройствах, заключается в генерации магнитных полей, которые находятся в состоянии колебания. Эту частоту не составит труда потерять в случае, когда устройство находится в движении. Однако уникальная петля обратной связи, ориентированная на усилитель и резистор, позволяет изменить частоту при перемещении. Тестирования показали, что на имеющемся этапе можно передавать 92% энергии, чего удалось добиться новым устройством.
На данный момент система способна передавать электричество мощностью 10 Вт на расстояние до 65 см. Авторы проекта работают над увеличением данных показателей. Предполагается, что в будущем эту методику можно будет применять для беспрерывной подзарядки автомобилей во время движения.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:53