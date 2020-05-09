Американские ученые создают систему для передачи электричества без проводов





Над продуктом, который называют прорывом в современности, работают сотрудники Стэнфордского университета, впервые заявившие о инновационном способе передачи энергии в 2017 году. Инженер Шаньхуй Фан отметил, что теперь идея сформировалась в определенный проект, который позволит автомобилям и даже роботам работать более эффективно.Принцип технологии, которая применяется в зарядных устройствах, заключается в генерации магнитных полей, которые находятся в состоянии колебания. Эту частоту не составит труда потерять в случае, когда устройство находится в движении. Однако уникальная петля обратной связи, ориентированная на усилитель и резистор, позволяет изменить частоту при перемещении. Тестирования показали, что на имеющемся этапе можно передавать 92% энергии, чего удалось добиться новым устройством.На данный момент система способна передавать электричество мощностью 10 Вт на расстояние до 65 см. Авторы проекта работают над увеличением данных показателей. Предполагается, что в будущем эту методику можно будет применять для беспрерывной подзарядки автомобилей во время движения.