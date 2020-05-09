АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
75-летие Великой Победы: Малоизвестные факты о Великой Отечественной…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Американские ученые создают систему для передачи электричества без проводов

Американские ученые ведут работу над уникальной системой, которая позволит передавать электричество без проводов. Эта технология станет следующим уровнем после беспроводных зарядных устройств для смартфонов, поскольку сможет передавать заряд на значительные расстояния.

Над продуктом, который называют прорывом в современности, работают сотрудники Стэнфордского университета, впервые заявившие о инновационном способе передачи энергии в 2017 году. Инженер Шаньхуй Фан отметил, что теперь идея сформировалась в определенный проект, который позволит автомобилям и даже роботам работать более эффективно.

Принцип технологии, которая применяется в зарядных устройствах, заключается в генерации магнитных полей, которые находятся в состоянии колебания. Эту частоту не составит труда потерять в случае, когда устройство находится в движении. Однако уникальная петля обратной связи, ориентированная на усилитель и резистор, позволяет изменить частоту при перемещении. Тестирования показали, что на имеющемся этапе можно передавать 92% энергии, чего удалось добиться новым устройством.

На данный момент система способна передавать электричество мощностью 10 Вт на расстояние до 65 см. Авторы проекта работают над увеличением данных показателей. Предполагается, что в будущем эту методику можно будет применять для беспрерывной подзарядки автомобилей во время движения.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американские ученые создают систему для передачи электричества без…
Рената Литвинова запечатлела на видео авиапарад к 75-летию Победы из своего…
Дочь Тимати выучила стихотворение, рассказав историю самого близкого человека…
Жасмин исполнила советский хит «Катюша» вместе с…
Китайский профессор Чжун Наньшань назвал самую опасную особенность…
Мария Миронова в День Победы рассказала о погибшем при восхождении на Памир…
Медики РФ в День Победы поблагодарили ветеранов за великий…
«Никогда нельзя забывать о себе»: Кабо и Смехова посетили салон красоты во время…
Энди Серкис назвал нового “Бэтмена” с Робертом Паттинсоном самой мрачной экранизацией в истории…
В США умер один из основоположников рок-н-ролла Литтл…
Сатирик Анатолий Трушкин попал в больницу с подозрением на…
Представлены официальные изображения Suzuki Vitara нового…
Она сказала «Да!»: Дима Чайков сделал предложение Ире…
Завод УАЗ создали в июле 1941 года для обеспечения нужд армии…
Сергей Соседов о болезни: «У меня есть предположение, что это сглаз. Ничего другого не…
Ученые назвали три необходимых условия для активизации гигантских…
Во втором сезоне “Мандалорца” появится персонаж Боба…
Японские астрономы поставили под сомнение теорию происхождения…
Супруга Стаса Михайлова отмечает 47-летие и День…
В Воронежской области собрали работающую точную копию легендарной…
Агата Муцениеце отметила День Победы со своей семьей без…
Пирс Броснан уговорил копанию Aston Martin подарить ему…
Эксперты отметили вклад ЗИС-5В в победу советской армии во время…
Джазмен Виталий Владимиров рассказал, как дирижер Леонид Утесов спас жизнь его деду во время…
Сын Шумахера не считает свою фамилию пропуском для входа в состав участников…
Бабкина впервые после выздоровления выступила вместе с ансамблем в честь Дня…
Илья Авербух неоднократно нарушал режим самоизоляции в…
Синхротрон развернет свитки Мертвого моря…
Просмотреть все новости