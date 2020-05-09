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Звезда фильма «Т-34» Антон Богданов посвятил свою роль деду-фронтовику

Звезда фильма «Т-34» Антон Богданов посвятил собственную работу деду-фронтовику. В военном кино артист исполнил роль командира танка.
Звезда фильма «Т-34» Антон Богданов посвятил свою роль деду-фронтовику

«Т-34» покажут на телевидении в расширенной версии, которая существенно длиннее обычной прокатной. Она отличается более сильным накалом эмоций. В картине сюжетная линия затрагивает любовь, а также раскрывает биографию персонажей. Зрителю предстоит оценить много эпизодов, посвященных личным переживаниям героев. Антон Богданов исполнил роль командира экипажа танка. Артист рассказал журналистам, что это была одна из наиболее сложных ролей за всю его карьеру. Он добавил, что стрелять пришлось по-настоящему, что достаточно сложно. Богданов назвал даже обычное пребывание в танке большим испытанием.

«Очень трудно работать двумя руками. Внутри корпуса танка много острых углов, нет никакой смягчающей обивки. Во время движения часто происходят удары, в результате чего с рук течет кровь: не только киношная, но и реальная» — признался артист.


Антон Богданов добавил, что все его коллеги старались максимально глубоко вжиться в роль, чтобы не чувствовать стыда перед настоящими танкистами. Актёры работали со специальными консультантами, занимались различными упражнениями, которые помогали освоить управление Т-34. По словам Богданова, он давно желал посвятить одну из ролей деду, поскольку тот является для него образцом героизма и мужества. Актёр сообщил, что его старший родственник смог вывести с места ведения боевых действий 40 офицеров и солдат. Знание подвигов деда помогало Богданову в сложных ночных сценах, а также в момент управления танком и ведения стрельбы.

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Культура
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:00

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