АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
75-летие Великой Победы: Малоизвестные факты о Великой Отечественной…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Рената Литвинова запечатлела на видео авиапарад к 75-летию Победы из своего окна

Рената Литвинова стала одной из немногих счастливиц, кому удалось в этом году наблюдать авиапарад к 75-летию Победы. Расположение квартиры актрисы позволило ей увидеть и запечатлеть событие на видео.
Рената Литвинова запечатлела на видео авиапарад к 75-летию Победы из своего окна

Из-за пандемии коронавируса планы по поводу празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пришлось пересмотреть и кардинально изменить. Так от уже ставшего классическим парада военной техники руководство страны отказалось, оставив в программе мероприятий на открытом воздухе только авиапарад.

Однако и это событие оказалось недоступным для наблюдения воочию для подавляющего большинства россиян. Похвастаться возможностью посмотреть на спортивные фигуры, исполняемые пилотами, появилась только у тех, кто живет в самом центре столицы. Среди подобных счастливчиков оказалась Рената Литвинова. Актриса запечатлела на видео авиапарад в честь 9-го мая благодаря тому, что он был виден прямо из ее окна.

Поклонники знаменитости поблагодарили за опубликованный ролик и в ответ на ее поздравления начали публиковать пожелания к празднику в комментариях. Кроме того, фолловеры Литвиновой поделились мнением по поводу целесообразности подобного мероприятия во время пандемии, когда куда лучше было бы направить все имеющиеся финансирование на укрепление системы здравоохранения.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американские ученые создают систему для передачи электричества без…
Рената Литвинова запечатлела на видео авиапарад к 75-летию Победы из своего…
Дочь Тимати выучила стихотворение, рассказав историю самого близкого человека…
Жасмин исполнила советский хит «Катюша» вместе с…
Китайский профессор Чжун Наньшань назвал самую опасную особенность…
Мария Миронова в День Победы рассказала о погибшем при восхождении на Памир…
Медики РФ в День Победы поблагодарили ветеранов за великий…
«Никогда нельзя забывать о себе»: Кабо и Смехова посетили салон красоты во время…
Энди Серкис назвал нового “Бэтмена” с Робертом Паттинсоном самой мрачной экранизацией в истории…
В США умер один из основоположников рок-н-ролла Литтл…
Сатирик Анатолий Трушкин попал в больницу с подозрением на…
Представлены официальные изображения Suzuki Vitara нового…
Она сказала «Да!»: Дима Чайков сделал предложение Ире…
Завод УАЗ создали в июле 1941 года для обеспечения нужд армии…
Сергей Соседов о болезни: «У меня есть предположение, что это сглаз. Ничего другого не…
Ученые назвали три необходимых условия для активизации гигантских…
Во втором сезоне “Мандалорца” появится персонаж Боба…
Японские астрономы поставили под сомнение теорию происхождения…
Супруга Стаса Михайлова отмечает 47-летие и День…
В Воронежской области собрали работающую точную копию легендарной…
Агата Муцениеце отметила День Победы со своей семьей без…
Пирс Броснан уговорил копанию Aston Martin подарить ему…
Эксперты отметили вклад ЗИС-5В в победу советской армии во время…
Джазмен Виталий Владимиров рассказал, как дирижер Леонид Утесов спас жизнь его деду во время…
Сын Шумахера не считает свою фамилию пропуском для входа в состав участников…
Бабкина впервые после выздоровления выступила вместе с ансамблем в честь Дня…
Илья Авербух неоднократно нарушал режим самоизоляции в…
Синхротрон развернет свитки Мертвого моря…
Просмотреть все новости