Рената Литвинова запечатлела на видео авиапарад к 75-летию Победы из своего окна

Из-за пандемии коронавируса планы по поводу празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пришлось пересмотреть и кардинально изменить. Так от уже ставшего классическим парада военной техники руководство страны отказалось, оставив в программе мероприятий на открытом воздухе только авиапарад.Однако и это событие оказалось недоступным для наблюдения воочию для подавляющего большинства россиян. Похвастаться возможностью посмотреть на спортивные фигуры, исполняемые пилотами, появилась только у тех, кто живет в самом центре столицы. Среди подобных счастливчиков оказалась Рената Литвинова. Актриса запечатлела на видео авиапарад в честь 9-го мая благодаря тому, что он был виден прямо из ее окна.Поклонники знаменитости поблагодарили за опубликованный ролик и в ответ на ее поздравления начали публиковать пожелания к празднику в комментариях. Кроме того, фолловеры Литвиновой поделились мнением по поводу целесообразности подобного мероприятия во время пандемии, когда куда лучше было бы направить все имеющиеся финансирование на укрепление системы здравоохранения.