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Дочь Тимати выучила стихотворение, рассказав историю самого близкого человека Юнусовой

В честь Дня Победы дочь Тимати Алиса выучила стихотворение, рассказав историю самого близкого человека ее бабушки. Соответствующий сюжет Симона Юнусова разместила в Instagram.
Дочь Тимати выучила стихотворение, рассказав историю самого близкого человека Юнусовой

По словам матери рэпера, она довольно долго подбирала для ребенка военный текст, поскольку многие оказались неподходящими. Однако в конечном итоге Симона Юнусова нашла идеальное стихотворение для 6-летней дочери Тимати, с помощью которого она обратилась к ветеранам в честь памятной даты.

Как отметила звездная бабушка, ее внучка смогла рассказать историю «самого близкого ей человека», ведь об этом не знали даже дети. Под публикацией родительница исполнителя поделилась историей своей няни Нюры, которая во время ВОВ трудилась почтальоном. Именно эти воспоминания о близком человеке напомнили матери знаменитости о произведении Татьяны Черновской.

Родственница Алисы Юнусовой рассказала, что от своей няни узнала о «треугольных письмах и «похоронках». Кроме этого мать музыканта вспомнила о родителях, которые были совсем юными в годы войны и жили в столице. В тяжелый период они прятались в бомбоубежищах, пытаясь не умереть с голоду и выжить.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:37

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